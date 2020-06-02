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محافظات

حجر منزلي لنائب رئيس جامعة السادات عقب إصابته بكورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:19 م
صدى البلد
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محمد امين
أصيب الدكتور حمدى عمارة، نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشؤون البيئة وخدمة المجتمع بكورونا المستجد "كوفيد١٩".

وجاءت إصابة رئيس الجامعة بعد مخالطته للدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة ، والذي اعلنت الجامعة  إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم عزله بالمنزل لتنفيذ بروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة.


 ويذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد قرر وقف جميع الإجازات للعاملين بالقطاع الصحي في نطاق المحافظة ( أعضاء المهن الطبية ، العاملين بهيئة التمريض، الإداريين ) وذلك لمدة شهرين من تاريخ صدور القرار.

 ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الاحتياطية والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة. 

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