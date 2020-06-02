شاهد.. كارمن سليمان داخل عيادة طبيب الأسنان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتبت كارمن سليمان معلقة على الصورة : لما تبقي اسنانك بتوجعك و تضطر تروح للدكتور عشان تعملها
وتلقت كارمن سليمان العديد من التعليقات من متابعيها وجاءت كالاتي :
عندك حق و الله
انتي قمر في كل حالاتك
ده عذاب وجع الاسنان ده
وشاركت كارمن سليمان مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".
وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردًا.