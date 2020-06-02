AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. كارمن سليمان داخل عيادة طبيب الأسنان

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:23 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
Advertisements
ندى فكرى
نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت كارمن سليمان معلقة على الصورة : لما تبقي اسنانك بتوجعك و تضطر تروح للدكتور عشان تعملها 

وتلقت كارمن سليمان العديد من التعليقات من متابعيها وجاءت كالاتي :
 
عندك حق و الله 
انتي قمر في كل حالاتك
ده عذاب وجع الاسنان ده 

وشاركت كارمن سليمان مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎". 

وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردًا‎.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالبيجامات .. كارمن سليمان برفقة زوجها على الـ tik tok. شاهد

كارمن سليمان تشعل التيك توك بتحدي الضغط مع زوجها.. شاهد

شاهد.. كارمن سليمان في أحدث ظهور برفقة زوجها

شاهد.. كارمن سليمان في أحدث صورة لها

المفعوص ده.. كارمن سليمان تتألق مع كلبها من المنزل

شكلك جميل .. كارمن سليمان في أحدث إطلالة.. شاهد

ترشيحاتنا

القرار بيد الحكومة.. وزير الطيران يكشف حقيقة إلغاء العزل الصحي للعائدين من الخارج واستبداله بالمنزلي.. فيديو

مناشدة عاجلة من محافظ القاهرة للمواطنين.. فيديو

تحكم 100% في الإصابات الجديدة.. لجنة مكافحة كورونا بمدريد تزف بشرى سارة بشأن علاجه

تحرش رياضي.. مرتضى منصور يرد على بيان الأهلي عبر قناة الزمالك

قطر مهددة بالإفلاس وتبيع 5 طائرات لحل الأزمة المالية

بعد تغريمه 400 ألف جنيه.. موقف حسام عاشور من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس الوقاية من كورونا .. كارمن سليمان مع شقيقتها بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

بفستان أنيق وحذاء رياضي .. رابعة الزيات تبهر متابعيها بإطلالة غريبة.. شاهد

بقصة شعر جديدة .. رنا سماحة تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال جذابة