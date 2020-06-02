شاهد.. كارمن سليمان داخل عيادة طبيب الأسنان

نشرت الفنانة كارمن سليمان، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتبت كارمن سليمان معلقة على الصورة : لما تبقي اسنانك بتوجعك و تضطر تروح للدكتور عشان تعملها





وتلقت كارمن سليمان العديد من التعليقات من متابعيها وجاءت كالاتي :

عندك حق و الله

انتي قمر في كل حالاتك

ده عذاب وجع الاسنان ده





وشاركت كارمن سليمان مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".



