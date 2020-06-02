بالكتابة العربية.. سالي فؤاد بفستان أنيق وإطلالة ساحرة على إنستجرام

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صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت سالي فؤاد بإطلالة ناعمة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.









مرتدية فستان باللون الأبيض بأكمام طويلة وبحذام باللون الأسود حول منطقة الخصر وبكتابة عربية على كامل الفستان بألوان مختلفة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها. وتألقت سالي فؤاد





وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا عبر اكتافها على اكتافها بطريقة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقة إطلالتها.





وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.



