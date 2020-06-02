بالكتابة العربية.. سالي فؤاد بفستان أنيق وإطلالة ساحرة على إنستجرام

نشرت الشيف سالي فؤاد، صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت سالي فؤاد بإطلالة ناعمة ومميزة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وتألقت سالي فؤاد مرتدية فستان باللون الأبيض بأكمام طويلة وبحذام باللون الأسود حول منطقة الخصر وبكتابة عربية على كامل الفستان بألوان مختلفة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وتركت سالي فؤاد
شعرها منسدلا عبر اكتافها على اكتافها بطريقة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من أنوثتها وأناقة إطلالتها.
وأضافت سالي فؤاد
بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.
وأكملت سالي فؤاد
إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، حيث اختارت قلادة باللون الذهبي، مع ساعة يد باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..