لأول مرة منذ 3 أشهر.. خام برنت يتجاوز الـ40 دولاراً للبرميل

تجاوز سعر نفط خام برنت حاجز الـ40 دولارا، بارتفاع أكثر من 1% لأول مرة منذ 6 مارس.





وكشفت بيانات التداول عن ارتفاع العقود الآجلة لنفط برنت لشهر أغسطس، بنسبة 1.14%، ليسجل 40.17 دولارًا للبرميل.





بينما ارتفعت العقود الآجلة لنفط خام تكساس بنحو 2% حيث وصل سعر البرميل إلى 37.53 دولار.





كان سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة ارتفع بمقدار 36 سنتا، بالأمس، ليسجل 38.68 دولار للبرميل.



