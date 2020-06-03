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أخبار العالم

لأول مرة منذ 3 أشهر.. خام برنت يتجاوز الـ40 دولاراً للبرميل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:10 ص
لأولخام برنت يتجاوز
لأولخام برنت يتجاوز الـ40 دولارا للبرميل
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قسم الخارجي
تجاوز سعر نفط خام برنت حاجز الـ40 دولارا، بارتفاع أكثر من 1% لأول مرة منذ 6 مارس.

وكشفت بيانات التداول عن ارتفاع العقود الآجلة لنفط برنت لشهر أغسطس، بنسبة 1.14%، ليسجل  40.17 دولارًا للبرميل.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لنفط خام تكساس بنحو 2% حيث وصل سعر البرميل إلى  37.53 دولار.

كان سعر برميل  نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة ارتفع بمقدار 36 سنتا، بالأمس، ليسجل 38.68 دولار للبرميل.

فيما تدرس مجموعة "أوبك+" تمديد تخفيض انتاج النفط البالغ  9.7 مليون برميل يوميا، إلى شهر يوليو أو أغسطس، وذلك خلال اجتماع مرتقب خلال اليومين المقبلين.
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