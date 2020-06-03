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فن

الفنان الخلوق.. فيفي عبده تودع على عبد الرحيم

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:35 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
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ميرنا محمود
نعت الفنانة فيفي عبدة  الفنان على عبد الرحيم الذي توفي مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض. 

ونشرت فيفي عبده صورة للفنان على عبد الرحيم عبر حسابها الخاص  بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها قائلة': "إنا لله وإنا إليه راجعون الفنان الخلوق علي عبد الرحيم اللهم اجعل مثواه الجنة.

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علي عبد الرحيم فنان شارك فى مجموعة من الأفلام أشهرها "شمس الزناتي قام بدور سامبو والعشق والدم".

كما كان له العديد من المشاركات فى المسلسلات المهمة منها ليالي الحلمية (ج3) -1989، الراية البيضا -1988 ثمن الخوف -1988، وادرك شهريار الصباح، صح النوم، عباس وحكايته مع الناس، عباد الرحمن.
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