الفنان الخلوق.. فيفي عبده تودع على عبد الرحيم









اقرأ أيضا :









علي عبد الرحيم فنان شارك فى مجموعة من الأفلام أشهرها "شمس الزناتي قام بدور سامبو والعشق والدم".





كما كان له العديد من المشاركات فى المسلسلات المهمة منها ليالي الحلمية (ج3) -1989، الراية البيضا -1988 ثمن الخوف -1988، وادرك شهريار الصباح، صح النوم، عباس وحكايته مع الناس، عباد الرحمن.