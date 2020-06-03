كارتيرون يرفض رحيل مدافع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تمسك مسؤولو النادي والجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون باستمرار محمد عبد الغني مدافع الفريق ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.
يأتي ذلك عقب الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تلقي اللاعب عروض محلية للرحيل عن الفريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويضم دفاع الزمالك الرباعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام..
ويخوض الفريق الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويستعد الفريق الأبيض لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة عقب تحديد مسؤولي الدوله لموقف العوده من عدمها .