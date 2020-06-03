كارتيرون يرفض رحيل مدافع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تمسك مسؤولو النادي والجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي كارتيرون باستمرار محمد عبد الغني مدافع الفريق ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.





يأتي ذلك عقب الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول تلقي اللاعب عروض محلية للرحيل عن الفريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويضم دفاع الزمالك الرباعي محمود علاء ومحمود حمدي الونش و محمد عبد الغني ومحمد عبد السلام..









ويخوض الفريق الأبيض تدريبات منزليه علي فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا





ويستعد الفريق الأبيض لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة عقب تحديد مسؤولي الدوله لموقف العوده من عدمها .



