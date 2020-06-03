وفاء عامر تعلق على تكالب الناس على شراء السلع.. خد اللي يكفيك

علّقت الفنانة وفاء عامر على العديد من الموضوعات خلال فيديو بث مباشر لها بالإجابة عن بعض الأسئلة والأزمات التي واجهتها خلال أزمة كورونا.



واستغاثت وفاء عامر من عدم توافر المنتجات والمستلزمات الطبية بالمستشفيات وتكالب الناس على شرائها وشراء السلع قائلة "الحذر لا يمنع القدر، اللي ربنا كاتبه يشوف هيشوف وأنا مضطرة ألبس كمامة قماش علشان الكمامات مش موجودة في الصيدليات فبضطر أرش عليها بالكحول".

وأضافت: "عدم توفرها نتيجة تكالب الناس عمال على بطال خد اللي يكفيك من الأرز واللحمة والفراخ والسمك مش لازم تعمل عندك خزاين يعني انت مش ضامن إذا كنت هتاكلها بكرة ولا لأ".



واستطردت علاقة الشعب المصري بالشعب الكويتي والعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين والتي تتأثر بكلام بعض من يسعون وراء المشاهدات والشهرة.



وأكدت أن الفنانة رجاء الجداوي بحالة مستقرة قائلة: "مدام رجاء الجداوي بخير بطلوا اشاعات ومتستعجلوش على موت الفنانين حرام يعني متستعجلوش كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالي وهو قال" واذا مرضت فهو يشفين احنا" مش هنقعد نهاتي".

