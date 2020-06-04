البايرن في المقدمة.. ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء الجولة الـ 24 المؤجلة

وستقام مباريات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الألمانى، مساء الجمعة المقبلة، بلقاء فرايبورج مع ضيفه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.





وجاء ترتيب الدوري الألماني كالاتي: