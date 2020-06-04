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رياضة

البايرن في المقدمة.. ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء الجولة الـ 24 المؤجلة

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أقيمت اليوم مباراة آينتراخت فرانكفورت و مضيفه فيردر بريمن حيث حقق الأول فوز كبير بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 من منافسات الدوري الألماني.

جاءت أهداف آينتراخت فرانكفورت فى الشوط الثانى من المباراة، افتتح المهاجم البرتغالي أندري سيلفا التهديف فى الدقيقة 61.

وأضاف ستيفان إيلسانكر، الهدف الثاني للضيوف فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء، ليعود نفس اللاعب ويختتم ثلاثية فرانكفورت، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وستقام مباريات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الألمانى، مساء الجمعة المقبلة، بلقاء فرايبورج مع ضيفه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.


وجاء ترتيب الدوري الألماني كالاتي:

البايرن في المقدمة.. ترتيب الدوري الألماني بعد انتهاء الجولة الـ 24 المؤجلة
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