AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:06 ص
استراحات الثانوية
استراحات الثانوية العامة
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم الانتهاء من تجهيز وتعقيم الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات. 

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه خصص ٥٥ استراحة على مستوى محافظة الجيزة، بـ ٢٠ إدارة تعليمية، (٣٠ استراحة مخصصة للرجال و٢٥ استراحة للسيدات) مخصص لها إجمالى ١٤١١ سريرا وكاملة التجهيزات.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توافر ٢ عامل لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم ووفر كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

جدير بالذكر أنه تمت مضاعفة إعداد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لظروف انتشار كورونا التى تمر بها البلاد ، واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات والاحتياطات.

وعلى صعيد آخر، تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجان التقدير ومقراتها، حيث تم تجهيز٨٠ قاعة للتصحيح وفرشها  وتطهيرها بشكل مستمر، إضافة إلى توفير وسائل التهوية اللازمة بها، وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد برتوكول مع وزارة الداخليه لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.
بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة
بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة
بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة
بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة
بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة
بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليم القليوبية: مستعدون لامتحانات الثانوية والدبلومات بالإجراءات الوقائية وأعمال التطهير

وزير التعليم: ترقبوا إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة منتصف مايو

التعليم تشدد على إجراءات تعقيم لجان الثانوية العامة والدبلومات ثم إغلاقها لحمايتها من التلوث

بالصور.. شاهد بدء عمليات تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

تعليم الجيزة: تم تجهيز لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

محافظ أسيوط يناقش الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

فضل قراءة آية الكرسي قبل النوم

المسئولية ثقيلة وخطيرة.. المدعي العام في ولاية مينيسوتا يكشف جرائم الضابط المتهم بقتل جورج فلويد

المواصلات أهمها.. احرص على ارتداء الكمامة في هذه الأماكن

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفضح الخماسي الإرهابي داخل قناة الجزيرة.. وزيرة التضامن: وارد فتح الحضانات بعد أسبوعين.. والصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث

الأزهر يحسم حكم طريقة الوقوف الجديدة للمصلين عند فتح المساجد

تناقش خطة إعادة العمل بدور العبادة.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل آيس كريم فانيليا

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور