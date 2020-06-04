بالصور.. تعقيم وفرش استراحات الثانوية العامة والدبلومات بالجيزة

أكد خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم الانتهاء من تجهيز وتعقيم الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2020.





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.





وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه خصص ٥٥ استراحة على مستوى محافظة الجيزة، بـ ٢٠ إدارة تعليمية، (٣٠ استراحة مخصصة للرجال و٢٥ استراحة للسيدات) مخصص لها إجمالى ١٤١١ سريرا وكاملة التجهيزات.





كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، توافر ٢ عامل لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم ووفر كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.





جدير بالذكر أنه تمت مضاعفة إعداد الاستراحات عن السنوات السابقة نظرا لظروف انتشار كورونا التى تمر بها البلاد ، واتباعا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم.





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة والشاملة للقائمين على الاستراحات وتوفير كافة الاحتياجات والاحتياطات.



