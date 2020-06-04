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أخبار العالم

برلماني تونسي يوجه صفعة لـ الغنوشي: لا مكان للإخوان في تونس

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:28 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
وجه البرلماني التونسي ورئيس كتلة الإصلاح، طارق الفتيتي، اليوم الخميس، انتقادات شديدة لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وذلك في جلسة جديدة عُقدت داخل المجلس لمساءلة رئيسه حول سياسته إزاء الوضع في ليبيا. 

وقال "الفتيتي"، "أوجه دعوة إلى رئيس الجمهورية أن يدعو إلى حوار وطني شامل يجمع كل الأطراف، ويجب أن نتجاوز الكمية الهائلة من الحقد وأنا أدعو الجميع أن نجتمع حول مدوّنة سلوك". 

وأضاف رئيس كتلة الإصلاح، "أطلب بكلّ لطف من رئيس المجلس ان يعترف بالخطأ، والغنوشي أخطأ عندما إتصل برؤساء دول وأخطأ عندما هنّأ حكومة السراج"، مؤكدًا أنه لا مكان لفكر مثل الإخوان داخل الأراضي التونسية.

من جانب آخر، قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس: "رئيس المجلس قام لإخراج مشاريع قوانين تخدم أجندات معيّنة".

وتابعت "ماذا فعل رئيس المجلس طيلة الفترة التي ترأّس فيها المجلس سواء العديد والعديد من الخروقات، وعوض أن يخاطب رئيس المجلس رئيس البرلمانات أصبح يهاتف رؤساء دول ورؤساء حكومات".

واستطردت "حكومة الوفاق هي التي أوردت خبر مهاتفة رئيس المجلس للسرّاج، في حين أن رئيس المجلس كان حينها يترأس مكتب المجلس ولم يعلم الأعضاء بذلك".
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