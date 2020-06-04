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لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:01 ص
لمرضى السكر اتبع
لمرضى السكر اتبع هذه النصائح عند الإصابة بفيروس كورونا
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هاجر هانئ
قال الدكتور تامر الشافعى، استشارى الأمراض الباطنة وأمراض الكبد و الجهاز الهضمى، إن  الدراسات أثبتت أن الإصابة بـ فيروس كورونا قد يحدث خللا في ضبط السكر بالدم، وغالبا يتسبب فى ارتفاعه لأنها تتسبب في تدمير خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين في الجسم.

وأضاف تامر الشافعى، بالنسبة للعلاج ونظرًا لعدم وجود علاج فعال لفيروس كورونا حتى الآن فيجب على مرضى السكر الانتباه ومراعاة بعض الأمور الآتية التى تتمثل فى ...

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تحسين جهاز المناعة من خلال تناول الأكل الصحي والنوم الكافي مع ضبط معدل السكر ، ويراعى عند ضبطه في صغار السن وحالات الاصابة البسيطة أو المتوسطة أما بالنسبة لمرضى كبار السن أو حالات الإصابة الشديدة يفضل مراعاة عدم ضبطه بقسوة تؤدي إلى انخفاض لخطورة ذلك.

وأوضح أن المرضى الذين يستخدمون أقراص علاج السكر وحالتهم مستقرة وشهيتهم طبيعية يمكنهم الاستمرار في العلاج مع مراعاة القياس المتكرر لمستوى السكر ومراجعة الطبيب باستمرار أما حالات الاصابة الشديدة أو فقد الشهية أو فشل ضبط السكر في الحالات التي تستخدم أقراص فيتم استخدام الانسولين تحت إشراف الطبيب و كذلك متابعة مستوى السكر ويفضل استخدام انواع الانسولين الحديثة insulin analogue خصوصا في مرضى السكر من النوع الأول.
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