لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور تامر الشافعى، استشارى الأمراض الباطنة وأمراض الكبد و الجهاز الهضمى، إن الدراسات أثبتت أن الإصابة بـ فيروس كورونا قد يحدث خللا في ضبط السكر بالدم، وغالبا يتسبب فى ارتفاعه لأنها تتسبب في تدمير خلايا البنكرياس التي تفرز الأنسولين في الجسم.





وأضاف تامر الشافعى، بالنسبة للعلاج ونظرًا لعدم وجود علاج فعال ل فيروس كورونا حتى الآن فيجب على مرضى السكر الانتباه ومراعاة بعض الأمور الآتية التى تتمثل فى ...





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تحسين جهاز المناعة من خلال تناول الأكل الصحي والنوم الكافي مع ضبط معدل السكر ، ويراعى عند ضبطه في صغار السن وحالات الاصابة البسيطة أو المتوسطة أما بالنسبة لمرضى كبار السن أو حالات الإصابة الشديدة يفضل مراعاة عدم ضبطه بقسوة تؤدي إلى انخفاض لخطورة ذلك.



