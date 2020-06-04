التركيز والراحة.. 5 نصائح مهمة لكبار السن أثناء القيادة

يشعر دائما كبار السن بالتعب والإرهاق لذلك ينصح ريتشارد غلادمان، مدير معهد القيادة البريطانية، كبار السن بالنوم ليلا بصورة جيدة حتى لا يشعروا بالنعاس أثناء القيادة، وأخذ فترات راحة أثناء الرحلات الطويلة.





وقدم مدير المعهد، الكثير من النصائح الهامة للسائقين من كبار السن ومنها:









1- ضرورة التوقف كل ساعتين لأخذ استراحة خلال الرحلات الطويلة لاستعادة النشاط.





2- مع بداية كل الرحلة يجب تجنب القيادة ليلا لضعف الرؤية في فندق للاستراحة أو استئناف الرحلة في الصباح.





3- عليك تجنب القيادة خلال فترات آخر الليل من الثالثة إلى 5 فجرا ومن الثانية إلى الرابعة ظهرا لأنها تعتبر أكثر الأوقات التي يشعره فيها السائق بالنوم.

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4- احذر تناول الأدوية التي تسبب النوم كما يفضل استشارة الدكتور الخاص عن تأثير الأدوية التي يتم تناولها على القيادة.





5- يجب التركيز أثناء القيادة على ضرورة فتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل السيارة وتناول بعض القوة.