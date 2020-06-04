أنا شخصية صعبة المنال.. بسمة بوسيل تشعل تيك توك بأول فيديو





وظهرت بسمه بوسيل في فيديو كوميدي متقمصة شخصية دنيا سمير غانم بجملة: انا شخصية صعبة المنال مش أي حد ارتبط بيه".





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وكتب معلقة علي الفيديو: أول تيك توك.





نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:





"جميلة ربنا يحفظك، إيه الجمال ده، بسمه الجميلة ، اجمل واحدة







