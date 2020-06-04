أنا شخصية صعبة المنال.. بسمة بوسيل تشعل تيك توك بأول فيديو

نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى فيديو جديد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات " تيك توك".
وظهرت بسمه بوسيل في فيديو كوميدي متقمصة شخصية دنيا سمير غانم بجملة: انا شخصية صعبة المنال مش أي حد ارتبط بيه".
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وكتب معلقة علي الفيديو: أول تيك توك.
نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:
"جميلة ربنا يحفظك، إيه الجمال ده، بسمه الجميلة ، اجمل واحدة
يذكر أن الفنانة وخبيرة التجميل المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني طرحت أغنية باللهجة المغربية بعنوان "ايلا راح الغالي" علي قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب" .
@bassmaboussel
My first TikTok 😛♬ original sound - synergy.tamermursi