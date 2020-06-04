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فن

أنا شخصية صعبة المنال.. بسمة بوسيل تشعل تيك توك بأول فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:51 ص
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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ميرنا محمود
نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى  فيديو جديد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات  " تيك توك". 

وظهرت بسمه بوسيل في فيديو كوميدي متقمصة شخصية دنيا سمير غانم بجملة: انا شخصية صعبة المنال مش أي حد ارتبط بيه". 

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وكتب معلقة علي الفيديو: أول  تيك توك. 

نالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: 

"جميلة ربنا يحفظك، إيه الجمال ده، بسمه الجميلة ، اجمل واحدة 


يذكر أن الفنانة وخبيرة التجميل المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني طرحت أغنية باللهجة المغربية بعنوان "ايلا راح الغالي" علي قناتها الرسمية عبر موقع "يوتيوب" .
@bassmaboussel

My first TikTok 😛

♬ original sound - synergy.tamermursi
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