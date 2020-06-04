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سيارات

لجلب المشترين في الحال.. أفضل طرق لتصوير سيارتك بسهولة

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:59 م
تصوير سيارة
تصوير سيارة
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عزة عاطف
يقع البعض فريسة الصور السيئة غير الواضحة عند الإعلان عن بيع سياراتهم المستعملة، فتظهر الصور العيوب أكثر من تركيزها على المميزات، ثم يتساءلون لماذا لم يتصل أحد لشرائها، وتمكث السيارة فترة طويلة في العرض للبيع.


نقدم لك عددا من النصائح عن أفضل الطرق لتصوير لسيارتك بطريقة تجذب المشترين في الحال، والتي لن تحتاج فيها إلى أن تكون فوتوجرافر محترفا، فمن الضروري التقاط مجموعة جيدة من الصور الواضحة لسيارتك من أجل إبراز مميزات سيارتك وتجنب التركيز على عيوبها.


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في البداية، ابحث عن خلفية واضحة وتأكد من التصوير في وضح النهار، ولكن تجنب أشعة الشمس المباشرة، قد ينفعك استخدام هاتفك الذكي في إنجاز المهمة.


الزوايا الصحيحة لالتقاط صورة جيدة للسيارة:

1- مقدمة السيارة ثلاثة أرباع
2- الخلفية ثلاثة أرباع
3- زاوية جانبية
4- وجها لوجه
5- واجهة خلفية
6- لوحة القيادة - مأخوذة من خلف المقاعد الأمامية
7- لوحة القيادة - من خلال أحد الأبواب الخلفية
8- المقاعد الأمامية
9- المقاعد الخلفية
10- مكان المحرك
11- لقطات مقربة لجميع العجلات المعدنية
12- سقف وأسطح (للتحويل فقط!)
13- أي ميزات إضافية
14- أي تعديلات خاصة
15- أخيرًا.. تأكد من أن الصور في حيز التركيز، فالكثير من البائعين ينسون هذه النقطة البسيطة.
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