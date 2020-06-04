غرامة وترحيل.. تحذير للمقيمين في السعودية من إهمال الكمامة والتباعد

حذر الأمن العام السعودي في بيان المقيمين الأجانب في السعودية من إهمال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات وزارة الصحة السعودية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وبحسب وكالة "سبوتنيك"، نشر الأمن العام السعودي البيان على صفحته الرسمية في "تويتر" أكد فيه عزم الحكومة على "إبعاد أي مقيم لا يلتزم بتعليمات​ وزارة الصحة، التي تقتضي ارتداء الكمامة في جميع الأماكن، وبالتباعد الاجتماعي، تخوفا من تفشي ​فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "​كوفيد 19​".





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وأوضح الأمن العام أن "أي مقيم يرفض قياس درجة حرارته عند دخول مقرات​ القطاع العام​ والخاص، يبعد فورا عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة بحقه"، منوّهًا بأن "العقوبة هي غرامة مالية قدرها ألف ريال".





ووجه وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، نصائح للمواطنين لتخفيف انتقال وانتشار وباء كورونا المستجد في الممكلة.





وقال الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "لو التزم كل شخص بلبس الكمامة الطبية أو القماشية عند خروجه من المنزل فسوف نخفف من انتقال العدوى بشكل كبير جدا".





وشدد الوزير السعودي، "أرجو الالتزام بلبس الكمامة. وعندما تجد شخصا غير ملتزم فذكّره بالالتزام".