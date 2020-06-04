الصحة: أي أعراض تظهر للقادمين من الخارج في المطار تعتبر اشتباها بـ كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، رئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن أى عائد من الخارج وتظهر عليه أعراض عند الكشف عليه في المطار سيعتبر مشتبها في إصابته بـ" فيروس كورونا ".





وأضاف عبد الفتاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي ام سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، إن أى حالة تعود من الخارج ستخضع للمتابعة اليومية للتأكد من بقائها في المنزل لمدة 14 يوما.





وتابع محمد عبد الفتاح:" تم التطبيق الفعلي للعزل المنزلي للعائدين من الخارج منذ رحلات أمس".





وأشار المسؤول بوزارة الصحة إلى أنه سيتم إنهاء إقامة العائدين من الخارج الموجودين حاليا بالفنادق والاكتفاء بالعزل المنزلي، موضحا أن هناك فرقا طبية تتابع اجراءات العزل المنزلي للعائدين من الخارج.





وطالب رئيس االادارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة المواطنين باتباع الاجراءات الإحترازية لمنع الإصابة بكورونا، لافتا إلى أننا سنبحث أى اجراءات تساهم فى التزام المواطنين بقواعد العزل المنزلي.