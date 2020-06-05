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محافظات

إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:23 م
حملات ازالة التعديات
حملات ازالة التعديات
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قسم المحافظات
قاد عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة إطسا  بمحافظة الفيوم ، حملة ازالات مكبرة بنطاق مدينة اطسا  وقريتين، بالتنسيق مع الأجهزة الامنية بمركز شرطة اطسا ، وبحضور محسن عبدالباقى سكرتير عام المركز ونبيل نعيمى نائب رئيس المركز ومسئولى الأملاك وحماية الأراضى.

 يأتي  ذلك فى اطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء فى جميع المراكز وإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية  وعدم السماح لبعض المواطنين باستغلال الظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتعدى ،واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية تنفيذا للقانون.

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وأسفرت الحملة عن ازالة ١١ حالة تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية  باجمالى مساحة ٢١٧٥ متر بناحية قرية دفنو وعزبة تادريس ومدينة اطسا عبارة عن اسوار ،وأساسات ،مزرعة ، واتخاذ كافةالإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة .

وأكد رئيس مركز ومدينة اطسا على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية، مشددًا على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات  تنفيذًا لتوجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم.
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم
إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم
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