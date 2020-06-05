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توك شو

عمره 75 عاما.. الشرطة الأمريكية تعتدى على مسن فى احتجاجات جورج فلويد.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:46 م
احتجاجات بأمريكا
احتجاجات بأمريكا
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلاله في حادثة خطيرة، أصيب رجل يبلغ من العمر 75 عاما في رأسه، بعدما دفعه عنصران من الشرطة في نيويورك، خلال احتجاجات على خلفية  مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وظهر في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أمريكية، رجل مسن يتحدث مع عناصر الشرطة، التي خرجت إلى شوراع مدينة بوفالو في نيويورك.

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و دفع شرطيان الرجل فسقط أرضا، وارتطم رأسه بقوة بالأرض، وبدأ ينزف.

و بدا الشرطيان في بداية الأمر في حالة لا مبالاة، قبل أن يلحظا أن الرجل ينزف وأن إصابته بليغة، ما دفعهما إلى طلب النجدة الطبية لمعاينته.

ووفق ما نقلت "USA توداي" عن مصادر إعلامية، فقد تم طرد الشرطيين من عملهما بعد هذه الحادثة.
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