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رياضة

9 أرقام قياسية لم يحققها سوى محمد صلاح في كرة القدم.. تعرف عليها

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم مرة أخرى في السابع عشر من شهر يونيو الجاري، وذلك بعد توقف دام قرابة الـ 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتتجه الأعين نحو فريق ليفربول، ونجمه المصري محمد صلاح، فالأول على بعد خطوات قليلة من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 3 عقود، ونجمنا المصري يترقبه المتابعون وعشاق كرة القدم وذلك لمعرفة ما إذا كانت تلك فترة التوقف ستعطل مسيرته وتسهم في تراجع أدائه أم لا، وهل سيستمر المو في تحقيق أرقامه القياسية  التي كان يحققها الواحد تلو الأخر في الموسمين السابقين؟

محمد صلاح انتقل لصفوف نادي ليفربول صيف عام 2017، قادمًا من نادي روما الإيطالي، مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو تقريبًا، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول في ذلك الوقت، وكذلك أغلى صفقة انتقال للاعب أفريقي في التاريخ لكن الرقمين تم تحطيمهما عدة مرات بعد ذلك.

صلاح ومنذ يومه الأول في ليفربول، بدأ في تسجيل الأهداف، وتحطيم الأرقام القياسية، حتى توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.

لكن صلاح، عاد أقوى في الموسم التالي، حقق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزانة النادي لمدة وصلت لـ 14 عامًا، وفرض سيطرته على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي للمرة الثانية تواليًا، متساويًا مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني أوباميانج مهاجم ارسنال.

وكما عودنا صلاح، فأن لكل موسم يخوضه تحد جديد، وفي هذا الموسم الذي توقف لمدة من الوقت، استطاع صلاح وضع قدم فريقه على منصة التتويج التي حلم بها جمهور النادي لمدة 3 عقود كاملة، اقترب النادي أخيرًا من الفوز بالدوري الإنجليزي ويحتاج لـ 6 نقاط فقط عندما تعود المسابقة لتحقيق اللقب بصفة رسمية.

وفي هذا التقرير، نستعرض الأرقام القياسية التي حققها الفرعون المصري في مسيرته، ولم يحققها أي لاعب غيره

- محمد صلاح سجل 32 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي موسم 2017-2018، وهو رقم قياسي تاريخي بالنسبة للاعبي البريميرليج، لم يحققه غيره من اللاعبين، مع العلم أن محمد صلاح يلعب في مركز الجناح وليس رأس الحربة.

- حقق محمد صلاح 3 جوائز لأفضل لاعب في الشهر في موسم 2017-2018 لبطولة الدوري الإنجليزي، في شهور نوفمبر وفبراير ومارس، وهو الأمر الذي لم يحققه أي لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

- سجل محمد صلاح 25 هدفًا بقدمه اليسرى في موسم 2017-2018، لبطولة الدوري الإنجليزي، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب بالقدم اليسرى في البطولة في موسم واحد

- محمد صلاح هو أول لاعب يساهم في تسجيل أكثر من 50 هدفًا في بطولة الدوري الإنجليزي في موسم واحد، وكان ذلك في موسم 2017-2018.

- محمد صلاح هو أكثر لاعب يسجل على ملعب أنفيلد رود معقل ليفربول برصيد 46 هدفا

- محمد صلاح هو أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافا في موسم واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدف في موسم 2017-2018

- محمد صلاح هو أسرع لاعب يسجل 50 هدفا مع ليفربول وذلك بعد 69 مباراة فقط

- محمد صلاح هو أكثر لاعب يسجل أهدافا لليفربول بعد مباراته الـ 100، حيث سجل 70 هدفا

- محمد صلاح هو أكثر لاعب سجل أهدافا لـ ليفربول في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، حيث سجل 10 أهداف في بطولة 2017-2018.
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