حمل كاذب.. صورة لـ ياسمين صبري تثير جدلا على السوشيال ميديا

وخاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.





وشارك في بطولة مسلسل فرصة تانية احمد مجدي، ايتن عامر، هبه مجدي، دياب، ادوارد ومن اخراج مرقس عادل.



