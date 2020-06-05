AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمل كاذب.. صورة لـ ياسمين صبري تثير جدلا على السوشيال ميديا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:13 م
ياسمين صبري - أحمد
ياسمين صبري - أحمد أبو هشيمة
Advertisements
نبيل العدوى
انتشرت خلال الساعات الماضية صورة للفنانة ياسمين صبري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى إعلان حملها من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

لاقت صورة  ياسمين صبري رواجا كبيرا ، وتبين بعد ذلك أنها ليس إلا لقطة مفبركة.




وخاضت  ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.

وشارك في بطولة مسلسل فرصة تانية احمد مجدي، ايتن عامر، هبه مجدي، دياب، ادوارد ومن اخراج مرقس عادل.


حمل كاذب.. صورة لـ ياسمين صبري تثير جدلا على السوشيال ميديا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل فرصة ثانية لـ ياسمين صبري.. تعرف على مواعيد العرض والقنوات

مسلسل فرصة تانية الحلقة 1.. أحمد مجدى يخون ياسمين صبري

أول صور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد الزواج.. شاهد

مسلسل فرصة تانية الحلقة 8.. أيتن عامر تورط أحمد مجدى بسبب حملها

مسلسل فرصة تانية الحلقة 9.. أحمد مجدي يحاول إثبات كذب آيتن عامر

فرصة تانية الحلقة 15.. أيتن عامر تفسد خطوبة أحمد مجدي من ياسمين صبري

ترشيحاتنا

علًم السعوديين القرآن وقرأ في إذاعة المملكة.. معلومات لا تعرفها عن الشيخ محمود سكر

الخدمة ديلفري.. خطوات استخراج شهادة الميلاد من الإنترنت.. فيديو

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء

بعد إصابة ثالث إعلامية بـ كورونا.. 10 صور لـ المذيعة دينا زهرة

سمير فرج: الليرة التركية فقدت قيمة لم تفقدها منذ 50 عاما.. فيديو

بعد تجارب سريرية .. لقاح صيني لعلاج فيروس كورونا قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مرسيدس قديمة تتحول إلى إم جي 63 الجديدة.. صور

بـ قبلة على الخد.. زوجة كريم فهمى تشعل إنستجرام برفقته

تحذير لمرضى سرطان الرئة.. النيكوتين يتسبب في انتشار المرض إلى المخ