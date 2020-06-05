حمل كاذب.. صورة لـ ياسمين صبري تثير جدلا على السوشيال ميديا

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة للفنانة ياسمين صبري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تشير إلى إعلان حملها من زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.لاقت صورة ياسمين صبري رواجا كبيرا ، وتبين بعد ذلك أنها ليس إلا لقطة مفبركة.اقرأ أيضا| هيثم سعيد يعلن وفاة الشاعر الغنائي علاء سليمانوخاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني 2020 بمسلسلها الجديد "فرصة تانية" الذي عرض حاليا على شاشة قناة الـ سي بي سي وحقق نجاحا كبيرا جدًا.وشارك في بطولة مسلسل فرصة تانية احمد مجدي، ايتن عامر، هبه مجدي، دياب، ادوارد ومن اخراج مرقس عادل.اقرأ أيضا| شاهد .. إليسا تقدم أغنية قهوة الماضي لايف لأول مرة