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منوعات

الحسابات السرية للنجوم.. اكتشاف أكونت باتمان السري على إنستجرام

السبت 06/يونيو/2020 - 07:31 ص
باتمان-إنستجرام
باتمان-إنستجرام
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عزة عاطف
من منا لا يأخذه الفضول لاكتشاف أسرار النجوم، ومن بين تلك الأسرار هي حساباتهم السرية التي يستخدمونها عادة لتصفح الإنترنت والمشاركة دون أن يلاحظ وجودهم أحد، مثل ممثل هوليوود الشهير «بن أفليك» باتمان الخفي.

يستخدم بعض النجوم أحيانًا حسابات سرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعيدًا عن أعين المتطفلين، واعترف بالفعل عدد من المشاهير بأن لديهم حسابات خاصة لا يمكن أن يراها المعجبون أو أي شخص ليس في دائرة حياتهم الداخلية، إذ يمكنهم نشر ما يريدون والتفاعل مع أصدقائهم والتظاهر بأنهم شخص عادي. 
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إنها محاولة جديرة بالاهتمام، ويبدو أن بن أفليك يشارك فيها، فقد اكتشف أحد الصحفيين ما بدا أنه الوجود السري لممثل شخصية باتمان عبر الإنترنت، مع اسم بارز إلى حد ما "positiveattitudehunting" وهو مقتبس من فيلمه Good Will Hunting.

قام الصحفي «كيلز ويكليمان» بكشف النقاب عن الحساب المثير للاهتمام يوم الخميس في تحليل لمعرفة ما إذا كان حساب بن يتابع بحسابه العام الذي يفتخر به 4.3 مليون متابع حبيبته آنا دي أرماس لكنه وجد الأغرب.

حساب يظهر أنه بن، في حين أنه لا توجد طريقة حقًا للتأكد من أنه حسابه فعلًا إلا أن كل شئ يشير إلى ذلك، لنبدأ مع صورة الملف الشخصي، وهي صورة تقبيل الحبيبين بن وآنا.

ثم النص المكتوب للتعريف: "مجرد أب يصنع الأفلام في بعض الأحيان"، حيث يعد بن أب لـ (3 أطفال من زوجته السابقة جينيفر جارنر) وأحيانًا يصنع الأفلام. 

تم ربط الحساب أيضًا بموقع Easterncongo.org وهي المؤسسة الخيرية التي شارك بن في تأسيسها، بصراحة، كما يتابعه ثلاثة حسابات فقط.

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