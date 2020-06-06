مظاهرات أمريكا.. اتفاق بين مسئولين في مينيابوليس يمنع الشرطة من الخنق أثناء عمليات الاعتقال

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، يوم الجمعة، بأن مسئولين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا توصلوا إلى اتفاق يمنع الشرطة من استعمال تقنية الخنق أثناء عمليات التوقيف.





وقالت الشبكة إن مجلس المدينة اتفق مع ولاية مينيسوتا على هذا الأمر بعد مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد ، على يد أحد ضباط الشرطة، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.





وأوضحت "سي.إن.إن" أن الاتفاق ينتظر موافقة القضاء في الولاية ليصبح نافذًا.



