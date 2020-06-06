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أخبار العالم

مظاهرات أمريكا.. اتفاق بين مسئولين في مينيابوليس يمنع الشرطة من الخنق أثناء عمليات الاعتقال

السبت 06/يونيو/2020 - 03:32 ص
جورج فلويد قبل مقتله
جورج فلويد قبل مقتله
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، يوم الجمعة، بأن مسئولين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا توصلوا إلى اتفاق يمنع الشرطة من استعمال تقنية الخنق أثناء عمليات التوقيف.

وقالت الشبكة إن مجلس المدينة اتفق مع ولاية مينيسوتا على هذا الأمر بعد مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد أحد ضباط الشرطة، الأمر الذي أثار موجة احتجاجات هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. 

وأوضحت "سي.إن.إن" أن الاتفاق ينتظر موافقة القضاء في الولاية ليصبح نافذًا.

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إقامة مراسم تأبين لفلويد في مدينة مينيابوليس التي توفي فيها على يد الشرطة.

وأعقبت احتجاجات اندلعت يوم الخميس حفل تأبين حضره مئات من الأشخاص، الذين وقفوا صامتين لمدة ثماني دقائق و46 ثانية، وهي المدة التي قيل إن فلويد ظل فيها ملقى على الأرض في مينيابوليس.

وأدى مقتل فلويد، الذي وثقته مقاطع الفيديو أيضا، إلى غضب واندلاع موجة احتجاجات في مدن الولايات المتحدة والعالم ضد التمييز العنصري ومعاملة الشرطة للأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية. 


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