الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

وجه تركي آل الشيخ رئيس نادي ألميريا الإسباني، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة جديدة، عبر صفحته الشخصية فيسبوك.
وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أمس الجمعة، رسالة غامضة، جاء نصها: "لا يمكن إخفاء ثلاثة أشياء، الشمس والقمر والحقيقة".
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مساء يوم الأربعاء الماضي، قد استقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، وتم التباحث حول مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب النادى الأهلى رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى من تركى آل الشيخ وفقًا لما ورد بقرار مجلس إدارة النادى.
وتناول لقاء الوزير مع محمود الخطيب دراسة كافة الآليات القانونية لتنفيذ قرار مجلس إدارة النادى بذات الشأن والصادر بتاريخ 2 يونيو 2020، وستقوم الوزارة بالرد على النادى الأهلى بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من كافة جوانبه على ان يتم ذلك من خلال اجتماع يجرى بين الإدارات القانونية بالوزارة والنادى.
ومن جانبه أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء وحل كافة المشكلات التي تعترى النادى الأهلى والرياضة المصرية بوجه عام.