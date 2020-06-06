تذاع لأول مرة.. لقطات من بروفة خطاب أحمد زكي في الكنيست بفيلم أيام السادات





الفيلم من سيناريو وحوار أحمد بهجت وإخراج محمد خان وبطولة أحمد زكي وميرفت أمين ومنى زكي، يحكي الفيلم السيرة الشخصية وحياة الرئيس محمد أنور السادات.



وقد انطلق عرضه منتصف عام 2001، بعدما أوصت السيدة

جيهان السادات، بتقديم الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، لشخصيتها وهو ما رحب به المخرج محمد خان.

عظيم أحمد زكي والله رغم المشاهد الصعبة أثناء التصوير . Posted by ‎يحيي حسني‎ on Friday, June 5, 2020

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع مصور يذاع لأول مرة، يظهر من خلاله النجم الراحل أحمد زكي في كواليس تصوير فيلمه الشهير "أيام السادات".ويظهر بالفيديو أحمد زكي وهو يلقي خطاب الكنيست الشهير، ويحاول استحضار شخصية الرئيس الأسبق، سواء بنبرة صوته أو بتعبيرات وجهه وجسده.