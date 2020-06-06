إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام.. تفاصيل تعذيب زوجة نتنياهو للخادمات

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، السبت، تفاصيل تعذيب زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو للخادمات من إهانة وإساءة وتقبيل للأقدام على لسان الخادمات.





وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن إحدى خادمات منزل نتنياهو وأشهرهن تدعى "سيلفي جينيسيا"، أكدت أن سارة نتنياهو كانت تعذبها وتسيء معاملتها وتطالبها بتقبيل قدميها.





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واستضافت القناة الـ12 العبرية "جينيسيا" وسردت الأحداث التي وقعت خلال فترة خدمتها في مقر نتنياهو، قائلةً "طلبت مني سارة نتنياهو أن أُقبل قدميها، وشعرت بالخجل وقتها، لأني لدي أطفال وأحفاد، وكل شيء مكتوب في مذكرتي".





وتابعت "سيلفي جينيسيا" ان "أذهب لمنزل نتنياهو في الصباح، ولا أعرف أبدًا متى سأخرج، وأعمل 12 ساعة دون طعامٍ او شراب، لكني حصلت على راحةٍ لمدة عشر دقائق فى وقت ما".





وأكدت أن سارة نتنياهو كانت تعاملها بإهانة وتعذيب وترويع قائلة " "عانيت من الإهانة كثيرًا من سارة نتنياهو وأشياء مروعة أيضًا".





واختتمت "جينيسيا" أنها قبل وصولها للعمل فى منزل نتنياهو، قيل لها أن لا تذهب للعمل هناك وتم تحذيرها من تعذيب سارة لكن ظروفها أجبرتها على العمل".



