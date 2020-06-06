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فن

رشا مهدى تشعل السوشيال ميديا.. والجمهور يتفاعل معها..شاهد

السبت 06/يونيو/2020 - 09:28 ص
رشا مهدى
رشا مهدى
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سيد احمد
نشرت الفنانة رشا مهدى صورة لها من داخل سيارتها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رشا مهدى على الصورة قائلة " بكلمك مش بترد " .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:مشغول - مشاء الله قمر - ده مين اللى معندوش قلب اللى ميردش على القمر. 



يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مسلسل  "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".

مسلسل "طاقة حب"  تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.
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بكلمك مش بترد 🎶

A post shared by Rasha Mahdi (@rashamahdi) on

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