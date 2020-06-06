رشا مهدى تشعل السوشيال ميديا.. والجمهور يتفاعل معها..شاهد





وعلقت رشا مهدى على الصورة قائلة " بكلمك مش بترد " .





وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى: مشغول - مشاء الله قمر - ده مين اللى معندوش قلب اللى ميردش على القمر.













يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مسلسل "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".





مسلسل "طاقة حب" تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.