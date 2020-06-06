توريد 166 ألفا و241 طن قمح لصوامع وشون أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم توريد 166 ألفا و241 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتي بلغت 226 ألفا و683 فدانا.





وأكد محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون عقبات، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" .





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وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن أعمال استلام الاقماح من المزارعين مستمرة بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين لافتًا إلى انه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الاقماح بالشون والصوامع.





وشدد على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الاقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد اقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدرًا تعليماته لمسئولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠ وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتي+سير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة .









وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى انتظام عمليات توريد الاقماح بدون أية عقبات لافتا إلى أن هذا العام شهد زيادة كبيرة في الاقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية مشيرا إلى انه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الاقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالإضافة إلى التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة أعمال لجنة استلام الاقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى ١٥ يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد وتلقى اى شكاوى من المزارعين والتعامل الفوري معها .







