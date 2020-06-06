AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توريد 166 ألفا و241 طن قمح لصوامع وشون أسيوط

السبت 06/يونيو/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه تم توريد 166 ألفا و241 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت، مشيرا إلى أنه تم حصاد إجمالي مساحة الأرض المنزرعة بالقمح بالمحافظة والتي بلغت 226 ألفا و683 فدانا. 

وأكد محافظ أسيوط، انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون عقبات، فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم، ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" .

اقرأ أيضا : 

 
وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أن أعمال استلام الاقماح من المزارعين مستمرة بعدد 27 مركز تجميع وصومعة وهنجر وشونة بمختلف القرى والمراكز تسهيلًا على المزارعين لافتًا إلى انه ترأس عدة حملات مفاجئة على بعض مراكز التجميع للوقوف على أعمال توريد القمح من المزارعين ومتابعة أعمال لجنة استلام الاقماح بالشون والصوامع.

وشدد على تكثيف حملات المتابعة الميدانية لأعمال الحصاد والتوريد وتسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وفقا للضوابط التي تم وضعها ومتابعة الاقماح التي يتم توريدها ومراقبة إجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين في حالة توريد اقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدرًا تعليماته لمسئولي الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى ١٥ يوليو ٢٠٢٠ وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتي+سير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة .


وأشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إلى انتظام عمليات توريد الاقماح بدون أية عقبات لافتا إلى أن هذا العام شهد زيادة كبيرة في الاقماح الموردة بالمقارنة بالأعوام الماضية مشيرا إلى انه يجرى عمل بيان يومي بمساحات الأراضي التي تم حصادها وكميات الاقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع بالإضافة إلى التنسيق مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة لمتابعة أعمال لجنة استلام الاقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى ١٥ يوليو القادم مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد  وتلقى اى شكاوى من المزارعين والتعامل الفوري معها .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توريد 11 ألفا و390 طن قمح في أسيوط والانتهاء من حصاد 27 ألف فدان

توريد 22 ألفا و937 طن قمح للشون والصوامع في أسيوط

توريد 32 ألفا و559 طن قمح وحصاد 150 ألف فدان في أسيوط

توريد 61 ألفا و472 طن قمح لصوامع وشون أسيوط

توريد 74 ألفا و690 طن قمح للصوامع ومراكز التجميع بأسيوط

توريد 122 ألفا و449 طن قمح للصوامع ومراكز التجميع في أسيوط

ترشيحاتنا

بفساتين جذابة.. ماجدة الرومي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

اغتالوا زهرة الطفولة.. الموت عقاب طفلة حررت طائرين

إحصائيات كورونا بالقليوبية.. تسجيل 3253 إصابة و201 حالة وفاة

كيف تكون التوبة مقبولة ؟ احترس من وقتين لا تقبل فيهما

ماذا يحدث للجسم عند تناول التفاح الأحمر

AdvertisementS

المصل واللقاح: جزء كبير من مصابي كورونا بمصر يمرون بأعراض بسيطة.. والفيروس يفقد قدراته

بعد استطلاع رأيه.. حسام عاشور يبدي موافقته على الانتقال لـ الزمالك

نص ساعة بـ500 جنيه.. التحريات: شواذ الجيزة يستقطبون حديثي السن من الفيسبوك

من صندوق إعانات الطوارئ.. القوى العاملة: صرف 171 مليون جنيه لـ 162 ألف عامل في 1530 منشأة سياحية

ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا..مسلحون مجهولون يهاجمون حقل الشرارة النفطي فى ليبيا.. تفاصيل

تقرير تونسي: الأهلي يطالب الكاف باستبعاد النجم الساحلي والصفاقسي من البطولات الأفريقية

الشمس والقمر والحقيقة.. تركي آل الشيخ: ثلاث حقائق لا يمكن إخفائها

منع 5 مذيعات من الظهور الإعلامي لمدة عام

باحث مصري يشارك في إنتاج أول لقاح لمواجهة كورونا: انتظروا المصل في ديسمبر

انتظروا نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بعد الواحدة ظهرا.. عبر هذا الرابط

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الأهلي وإدارته.. والمستشار القانوني للأهلي يستقيل للرد على رئيس الزمالك

بسبب كهربا.. المحامي الإيطالي تشيفالي يعتذر لـ بوطيب عن عدم تولي قضيته ضد الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد إرسال مصابين إلى شواطئ إسبانيا.. استشارى يكشف عن دور الصحة النفسية في علاج كورونا

قصة أثر.. شاهد.. إدفو أكبر معبد قديم فى وادى النيل بعد الكرنك