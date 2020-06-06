بدون أضرار على الجنين.. علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل

2- مشروبات عشبية ساخنة :

ويجب تجنب السوائل الباردة التي قد تؤدي إلى تفاقم

، بدلًا من ذلك، جرب الشاي العشبي الخالي من الكافيين ، مثل البابونج أو شاي الليمون مع القرفة كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل، وذلك حتى تتأكد من البقاء رطبًا.