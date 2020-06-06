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مرأة

بدون أضرار على الجنين.. علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل

السبت 06/يونيو/2020 - 02:25 م
علاج منزلي لالتهاب
علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل
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آية التيجي
تبحث المرأة خلال فترة الحمل عن علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل ، حيث إن فترة الحمل تشهد منع الأطباء للمرأة الحامل من تناول المضادات الحيوية والمسكنات نطرا لما تسببه من أضرار على الجنين، وهو ما يجعلها تلجأ إلى استخدام العلاجات المنزلية، وفيما يلي سوف نذكر علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل.

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ووفقا لما جاء في موقع هيلث لاين الطبي فإنه ليس كل التهاب في الحلق يعني تلقائيًا أنك مصاب بعدوى بكتيريا، ومع ذلك فإن المرأة خلال الحمل تعاني من التهاب الحلق، إلا أن هناك علاجا منزليا لالتهاب الحلق للحامل.

علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل 
1-  غرغرة بالماء المالح:
الغرغرة بالماء المالح الدافئ للمساعدة للسيطرة وعلاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل واعراضها.

2- مشروبات عشبية ساخنة :
ويجب تجنب السوائل الباردة التي قد تؤدي إلى تفاقم التهاب الحلق للحامل، بدلًا من ذلك، جرب الشاي العشبي الخالي من الكافيين ، مثل البابونج أو شاي الليمون مع القرفة كـ علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل،  وذلك حتى تتأكد من البقاء رطبًا.

3- الراحة :
ويمكن بالحصول على قسط من الراحة السماح لجسمك بالشفاء حيث انها أبرز علاج منزلي لالتهاب الحلق للحامل.
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