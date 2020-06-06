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اقتصاد

ارتفع بمعدل 27 قرشا في أسبوع.. الدولار يتجاوز حاجز الـ16.14 جنيه بالبنوك اليوم

السبت 06/يونيو/2020 - 08:27 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك منذ بداية الأسبوع الماضي وحتي اليوم السبت بمعدل 27 قرشا، ليصل سعر صرفه لدي البنك المركزي المصري 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع .

وسجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع.

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وفي بنكي مصر و الأهلي وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع,

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه، علي مستوي باقي البنوك الأخري من بينها " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، المصري لتنمية الصادرات"، ليسجل نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

كما وصل ببنوك " الاستثمار العربي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، عودة، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

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