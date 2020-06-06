عباس شومان: بيع البلازما لعلاج المصابين بـ كورونا حرام شرعًا

فالتبرع بالبلازما والدم وكافة مشتقاته إذا لم يكن به ضرر حلال وطاعة، وبيع شيء من ذلك حرام شرعا، والثمن حرام على آكله.

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في سياق متصل، أ

عاد

نشر بيانه بشأن وجوب تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما، وحرمة الامتناع عن التبرع بغير عذر، قائلًا:

في ظل سعي البشرية الدءوب؛ للوصول لعلاج أو لقاح يُنهي أزمةَ جائحة فيروس كورونا، ويخفف آلام المُصابين به؛ دعت الأجهزة الطبية المُتعافين من هذا الدّاء للتَّبرع ببلازما دَمِهِم لمساعدة المُصابين؛ سيَّما الحالات الحرِجة منهم؛ نظرًا لما تحتوي عليه بلازما المُتعافي من أجسام مُضادَّة للفيروس قد تُسهِم بشكل كبير في تحسن تلك الحالات؛ خاصة مع الشواهد البحثيَّة في العديد من دول العالم .