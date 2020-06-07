السيناريست عادل صليب يعلن إصابة أحد أفراد عائلته بـ كورونا

"الغسالة" من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

والعمل إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".