السيناريست عادل صليب يعلن إصابة أحد أفراد عائلته بـ كورونا

أعلن السيناريست عادل صليب، إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد.
وكتب السيناريست عادل صليب، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" قائلا: "النهاردة فركش أول فيلم ليا كسيناريست ومقدرتش احضره لأن أحد أفراد العائلة مصاب بكورونا، وإحنا كلنا مخالطين (فالأغلب مصابين) وعزلت نفسي بقالي أيام".
اقرأ أيضًا:
وتابع قائلًا :"بحاول التزم بكل التعليمات الممكنة بس الحقيقة كان نفسي ابقي موجود فاللحظة دي... اتمني الوباء يختفي عشان نعوضها في عرضه فالسينما".
بينما اختتم حديثه قائلًا: "أنا كنت أقدر انزل بس حسيت إني ضميري ميسمحليش بكده .. يارب مندمش قدام .. #الغسالة #الغسالة_دارت".
"الغسالة" من بطولة كل من محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.
والعمل إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".