بزعم توظيف أموالهم .. ضبط 4 أشخاص استولوا على 5 ملايين جنيه من مواطنين بسوهاج والإسكندرية

تمكنت الادارة العامة لمباحث أموال عامة من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء أكثر من خمسة ملايين جنيه عدد من المواطنين بمحافظتى سوهاج والإسكندرية بزعم توظيفها وإستثمارها.





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (4 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام (صاحب مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها ( 2320000 - إثنان مليون وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم علي أرباح إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون .





أكدت التحريات صحه البلاغ كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم .. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





كما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من ( 5 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام شخصان (صاحب محل بقالة - حاصل على دبلوم ، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة قطع غيار الدراجات النارية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (1585000- مليون وخمسمائة خمسة وثمانون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح إلا أنهما توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون .. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما أقر بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم .

كما تبلغ لفرع الإدارة بغرب الدلتا من ( 4 أشخاص مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بقيام (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المقاولات وتجارة الحديد والصلب والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 1600000 - مليون وستمائة ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون .. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه .



