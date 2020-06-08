لمدة 10 ساعات.. انقطاع المياه عن بعض المناطق فى دمياط.. اليوم

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آمنة عبدالعظيم أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن قطع المياه اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٦/٨ من الساعة التاسعة صباحا ولمدة عشر ساعات وحتى السابعة مساء.

وذلك عن (قرى البستان والعدلية وعزب النهضة والبصارطة وأولاد حمام والخلافية ومركز ومدينة فارسكور وجنوب وغرب بورسعيد) وذلك لإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحطة مياه البستان، وإحلال وتجديد جزء من خط الطرد الرئيسى داخل المحطة.

اقرأ أيضا: تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق جديد.. تفاصيل وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يمكن الإتصال بالخط الساخن 125.

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