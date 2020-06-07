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تعليم

أخبار التعليم.. مؤتمر صحفي وفيلم عن امتحانات الثانوية العامة 5 مساء.. طلاب فرق النقل بالجامعات: لم تواجهنا صعوبات في رفع الموضوعات البحثية إلكترونيا

الأحد 07/يونيو/2020 - 04:00 م
طلاب مدارس
طلاب مدارس
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.


وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:









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