أخبار التعليم.. مؤتمر صحفي وفيلم عن امتحانات الثانوية العامة 5 مساء.. طلاب فرق النقل بالجامعات: لم تواجهنا صعوبات في رفع الموضوعات البحثية إلكترونيا

نشر "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزًا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:مؤتمر صحفي وفيلم عن امتحانات الثانوية العامة 5 مساء.. وزير التعليم: سنحسم الجدل اليومإدارة البعثات بالتعليم العالي تعلن عن أحدث المنح وطرق التقديموزير التعليم العالي يصدر قرارات تعيين جديدة بجامعة عين شمسلمواجهة كورونا.. رئيس جامعة أسيوط: خصم 3 أيام للممتنعين عن ارتداء الكمامة بالمكاتب الإداريةبحملات التعقيم والتطهير.. جامعة القناة تواصل استعدادها لامتحانات الفصل الدراسى الثانىلتحقيق التباعد بين الطلاب.. تعليم الوادي الجديد تخصص 12 لجنة لامتحانات الثانوية العامةننشر تفاصيل استعدادات تعليم الجيزة لـ امتحانات الثانوية العامة 2020تبدأ الامتحانات 21 يونيو.. جدول امتحان الشهادة الإعدادية لطلاب معاهد البعوث الإسلاميةطلاب فرق النقل بالجامعات: لم تواجهنا صعوبات في رفع الموضوعات البحثية إلكترونيا