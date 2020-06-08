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برد أم كورونا..3 علامات فاصلة تحسم الجدل.. شاهد

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:43 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشفت الدكتورة  جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، عن إيجاد التفريق بين الإصابة بالبرد  وكورونا.

وقالت العسال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج "القاهرة الان" والمذاع عبر قناة "العربية"،:" 3  علامات فاصلة تحسم موضوع الشك في الإصابة بكورونا، وهى إجراء تحليل صورة دم كاملة، وتحليل سي آر بي، وأشعة على الصدر، مضيفة: "بعد نتيجة هذه التحاليل الثلاث نستطيع الجزم بالإصابة بكورونا من عدمها".

ونوهت إلى فقدان الشم والتذوق بقى منتشر اليومين وهو بيبقى علامة على الحالات البسيطة من الإصابة بكورونا، واللي يفقد حاسة الشم والتذوق يعتبر نفسه مشتبه في إصابته بكورونا ويبدأ يشوف التحاليل ويتأكد، ولو أنا كنت مخالط أو غير مخالط وعندي اشتباه أعمل تحاليل صورة دم عادية، وأشعة للصدر لو في أعراض للصدر، عشان أتأكد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافىً.
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