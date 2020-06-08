على خلفية مقتل فلويد.. مجلس مدينة مينيابوليس يتعهد بحل قسم الشرطة





وأكد أعضاء ديمقراطيون في لجنة القوات المسلحة بـ مجلس النواب الأمريكي أنه "من غير المقبول" رفض وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي الإدلاء بشهادتهما حول دور الجيش في الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد





وطلب رئيس الخدمات المسلحة آدم سميث من إسبر وميلي الإدلاء بشهادتهما الأسبوع المقبل بعد أن هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب بقمع الاحتجاجات عن طريق نشر القوات العاملة.





وقال الديمقراطيون باللجنة في بيان: "يجب على الوزير اسبر والرئيس ميلي أن يشهدا رسميا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب والتي قدمت الطلب وتم رفضه، هذا ببساطة غير مقبول".





وأضافوا: "إن الواجب الدستوري للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب هو القيام برقابة صارمة، مثلما هو واجب دستوري للإدارة أن تكون مسئولة أمام الشعب الأمريكي".