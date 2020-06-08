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سيارات

12 إكسسوار تجميليا وتكميليا لا غنى عنها في سيارتك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 06:02 م
12 اكسسوار تجميلي
12 اكسسوار تجميلي وتكميلي لاعني عنها في سيارتك
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قسم السيارات
هناك بعض الإكسسوارات التي لا غنى عنها في سيارتك، بعضها تكميلي وتجميلي والبعض الآخر ضروري للحفاظ عليها حتى تبقى معك أطول فترة ممكنة بحالة جيدة بداية من فرش السيارة مرورا بالكاميرا الخلفية نهاية بحامل الهاتف. 


في إطار ذلك يقدم موقع  «صدى البلد» الإخباري في القائمة التالية  أبرز هذه الإكسسوارات.


1- فرش السيارة يحافظ على الكسوة الأصلية للسيارة من الأتربة أو الحروق خصوصًا لو كان صاحب السيارة مدخنًا.
 

2- وضع لاصق على الاكصدام الأمامي والخلفي لمنع الخدوش التي قد تحدث نتيجة احتكاكه بسيارة أخرى، وأحيانًا يوضع اكصدام حديدي في بداية السيارات الفارهة للحفاظ عليها من التلف.


3- وضع قطعة اسفنجية على مقابض الأبواب حتى تكون وقاية لها من الصدمات.
 

4- وضع قطعة من القماش أو الجلد على الفتيس لحمايتها من الأتربة. 


5- يلجأ البعض إلى تركيب كاميرا خلفية لتجنب الاصطدام. 


6- «دواسات السيارة» للحفاظ عليها من الأتربة خاصة أثناء المطر. 


7- وضع قطعة من الفرو على التابلوه لإضفاء لمسة جمالية في السيارة.


8- أصبح حامل الهاتف شيئًا أساسيًا في السيارة للتحكم فيه بطريقة سهلة لتفادي الحوادث. 


9- من الضروري تركيب الـ gps، في السيارة لمعرفة أسهل الطرق للواجهة المحددة.


10- الشماسة لحماية السيارة من الشمس 


11- الفواحة لإعطاء رائحة مميزة في السيارة 


12- سلة مهملات صغيرة للتخلص من القاذورات أولا بأول، و علبة مطرزة لوضع المناديل بها.
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