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أخبار البلد

حدث ليلا.. لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر.. الجيش الليبي يعلن تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لحكومة الوفاق.. حسن شاكوش يحتفل بخطبته في شوارع بولاق

الإثنين 08/يونيو/2020 - 08:15 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
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فريق صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

شهدت الساعات الـ72 الماضية جدلا كبيرا حول حياة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، بدءا من أنباء انفصالها بشكل أولي على خلفية مشاجرة امتدت إلى الإشتباك بالأيدي.

علم "صدى البلد" من مصدر بمديرية الصحة بمطروح، أن السكرتير العام  المساعد لمحافظة مطروح أصيب بفيروس كورونا ويخضع حاليا للعزل الصحي.

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لتشكيلات حكومة الوفاق. 

أكد وائل رياض المدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي أن حسام عاشور لاعب النادي الأهلي تعرض للظلم داخل القلعة الحمراء.

أخيرًا سطع ضوء في نهاية النفق المظلم، هكذا وجدت تصريحات الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، صدى بين المصريين بعد أن أطلق عدة تصريحات بشأن أزمة فيروس كورونا وقرب انتهاء الجائحة من مصر.

حرص المطرب الشعبي حسن شاكوش، على الاحتفال بخطوبته، مساء أمس، داخل أحد فنادق محافظة الجيزة، وحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذا لقرارات الدولة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

غيرت منظمة الصحة العالمية نصيحتها بشأن أقنعة الوجه "الكمامة" قائلة إنه يجب ارتداؤها في الأماكن العامة التي لا يمكن تحقيق التباعد الاجتماعي بها، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

كشفت الفنانة ريهام حجاج حقيقة ما تردد مؤخرا عن إصابتها بفيروس كورونا.

علقت الاعلامية ريهام سعيد على قرار المجلس الأعلى للإعلام بوقف عدد من مذيعي قناة النهار لمدة عام بسبب عدم تقنين أوضاعهم الإعلامية.

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن إقامة احتفالية لنادي الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في قناة نادي الزمالك.







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