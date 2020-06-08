حدث ليلا.. لقاح ضد فيروس كورونا في سبتمبر.. الجيش الليبي يعلن تدمير سرية مدفعية كاملة تابعة لحكومة الوفاق.. حسن شاكوش يحتفل بخطبته في شوارع بولاق

أخيرًا سطع ضوء في نهاية النفق المظلم، هكذا وجدت تصريحات الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، صدى بين المصريين بعد أن أطلق عدة تصريحات بشأن أزمة فيروس كورونا وقرب انتهاء الجائحة من مصر.





حرص المطرب الشعبي حسن شاكوش ، على الاحتفال بخطوبته، مساء أمس، داخل أحد فنادق محافظة الجيزة، وحرص على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي تنفيذا لقرارات الدولة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

