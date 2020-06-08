خلال الـ 6 سنوات الأخيرة..رشا مجدي: العشوائيات والصحة أهم ملفات اهتمت بها الدولة.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الحياة جميلة، وعلى الجميع حب الحياة، والجميع يجب أن يعلم أن الله يأتى بالخير للجميع.





واضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج " صباح البلد" مع الإعلامية لميس سلامة المذاع على قناة صدى البلد، أن اليوم سيكون هناك حلقات مميزة ومختلفة على قناة صدى البلد.





وأوضحت رشا مجدي، أن اليوم يمثل احتفال بالذكرى السادسة لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية.





ولفتت رشا مجدي، إلى أن هناك اشياء جميلة تمت خلال الفترة الماضية، وأن أهم القضايا التى تم حلها فى الفترة الماضية هى قضية العشوائيات.

وأشارت رشا مجدي، إلى أن ملف الخدمة الصحية كان لها دور كبير، وأن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير من أجل صحة الإنسان.





وفى نفس السياق قالت الإعلامية لميس سلامة، أن ملف الصحة نالت أهتماما كبيرا من الدولة، وأن هناك 6 مبادرات للصحة تمت خلال الفترة الماضية وتحديدًا فى الـ 6 سنوات الأخيرة.