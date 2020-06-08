كيفية وضوء وصلاة الأطقم الطبية المخالطة لمصابي كورونا .. عالم أزهري يوضح

كيفية وضوء وصلاة الأطقم الطبية المخالطة لمصابي كورونا .. قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المضار وتقليلها واعتبرت الشريعة الحفاظ على النفس من أسمى المقاصد ، قال تعالى : " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " ولذلك فإن ما تقوم به الأطقم الطبية بجميع فئاتها نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى .





وأضاف لاشين في تصريح له ان الفقهاء قرروا أن موانع صحة الوضوء وكذا التيمم وجود حائل يمنع من وصول الماء أو التراب الى العضو المقرر أن يصل اليه الماء في الوضوء ، كما أن الأطقم الطبية التى تخالط المرضى يختلف وضعها بحسب طبيعة العمل ، فمن يقتصر عمله على إجراء الفحص المبدئي ولا تقتضي طبيعة عمله مخالطة مصابي كورونا ولا يشق عليه نزع الكمامة فهذا يتعين عليه الوضوء وأداء الصلاة في وقتها إذ هذا هو الأصل أما من اقتضت طبيعة عمله مخالطة المصابين سواء في الرعاية المركزة أو العناية المركزة او مستشفيات العزل الصحي من الأطباء أو الممرضين أو غيرهم فإن حكمهم بالنسبة للطهارة او الصلاة ما يلي :





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وتابع لاشين قائلا: الوضوء قبل ارتداء الملابس الواقية للتمكن من أداء الصلاة في مواقيتها لأن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب .





وأوضح إنه من العذر المبيح لهم الجمع بين الصلوات بعد الانتهاء من المهام ونزع الملابس الواقية بسبب خشية العدوى للأطباء وهيئة التمريض الذين يخالطون المصابين بكورونا ويتعهدونهم بالرعاية فيباح لهم الجمع بغير قصر ويستدل لهذا الجمع بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بدون عذر مطر او سفر " ، ولا شك ان المشقة الحاصلة بسبب المرض سواء للمريض أو الاطقم الطبية التي تتابع المرضى ولا تتمكن من أداء الصلاة في وقتها أولى بالتيسير كما نص على هذا المعنى شيخ الإسلام زكريا الأنصاري .