إعلان القاهرة .. البرلمان يبعث برقية تأييد ودعم لمبادرة الرئيس السيسي لرأب الصدع بين الليبيين

بعث مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، مفادها: "إن مجلس النواب المعبر عن آمال وطموحات شعب مصر العظيم ليبارك سعيكم الحثيث نحو رأب الصدع بين الأشقاء فى ليبيا والحافظ على وحدة شعبها باعتبارها الامتداد الطبيعى للأمن القومى المصرى".





وأضاف المجلس في برقيته: "يؤيد مجلس النواب بيان القاهرة الهادف إلى التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".





وتابع: "كما يؤيد مجلس النواب حرصكم على العمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسى برعاية الأمم المتحدة، مع تحمل الجيش الوطنى بمسئولياته فى مكافحة الإرهاب".









وحذر مجلس النواب من التدخل التركى السافر فى ليبيا وتداعياته على الأمن القومى المصرى والعربى وما يمثله من انتهاكات لمقررات الشرعية الدولية.





ونبه المجلس إلى الدور الخطير الذى تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى ونقل عناصرها المتطرفة إلى ليبيا ومن قبلها إلى سوريا متسلحة بشعار الإرث العثمانى وما يترتب على ذلك من تأجيج الصراعات فى منطقتنا العربية، الأمر الذى يتطلب من المجتمع الدولى الاضطلاع بمسؤولياته.



