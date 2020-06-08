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أخبار العالم

بسبب النووي.. أمريكا: عقوبات جديدة على إيران تدخل حيز التنفيذ اليوم

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:11 م
أمريكا وإيران
أمريكا وإيران
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شيماء مصطفى
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات على إيران وشركات الشحن البحري التابعة لها تدخل حيز التنفيذ اليوم.

وقال بومبيو في تغريدة اليوم الاثنين على حسابه بموقع "تويتر": "يجب على العالم أن يكون متيقظًا وأن يتخذ إجراءات لمنع إيران من الحصول على مواد حساسة تتعلق بتطوير الأسلحة قابلة للانتشار تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف بومبيو في تغريدة أخرى أن العقوبات على الأسطول البحري لخطوط الشحن لإيران وشركة البريد السريع للشحن ستدخل حيز التنفيذ اليوم.

ولفت إلى أنه على الرغم من مزاعم إيران بعدم تطوير أسلحة نووية وأنظمة اتصال، إلا أنها استمرت في الحصول على مواد تتعلق بتطوير تلك الأسلحة.
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