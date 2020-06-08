العثور على جثة شاب غارقة فى مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

عثر أهالى مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على جثة شاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة حيث قامت قوات الإنقاذ النهرى بانتشال الجثة وتم نقلها الى المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة فأمرت بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن هوية المتوفى وسؤال أهليتة وشهود العيان على الواقعة.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بعثور الأهالى على جثة شاب غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة وبالفحص والانتقال تبين أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 22 عاما وتولت النيابة التحقيق.





تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم 4 ايام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات وتم ضبط 5 من العناصر الاجرامية وبحوزتهم مواد مخدرة.