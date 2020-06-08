قبل ترويجها.. ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط 5 عاطلين وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهم، وأحيل المتهمون للنيابة فأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وتولت التحقيق.









وتبين تمكن ضباط وحدة مباحث قسم اول بنها من ضبط "رحمات ع م" ربه منزل وبحوزتهم كمية من الحشيش المخدر تزن 150 جراما و(50) قرصا مخدرا ومبلغ 100 جنيه وهاتف محمول.





وتمكن ضباط وحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنتفذ بخدمة كمية الجيزة من ضبط "أحمد ص م" حال استقلاله سيارة وبحوزته كيس صغير الحجم شفاف بداخله مادة خضراء اللون يشتبه أن تكون من مادة الاستركس المخدر تزن 500 جرام وهاتف محمول ومبلغ مالي وقدره 120 جنيها.





كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة من ضبط "مصطفى م م" عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد روسي و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مخدر الحشيش تزن 100 جرام وهاتف محمول.



وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز الخانكة من ضبط "خالد ر م" عاطل وبحوزته سلاح نارى بخزينتها 10 طلقات من ذات العيار و(200) قرص مخدر ومبلغ 30 جنيها وهاتف محمول.





كما تم ضبط "إبراهيم ب خ" عاطل وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 230 جراما و(180) قرصا مخدر ومبلغ مالى 290 جنيها وهاتف محمول.

