أخبار التوك شو.. وزيرة الصحة تزف بشرى للمصريين حول علاج مصابي كورونا.. مصر تسعى للحصول على لقاح أوكسفورد.. الصناعة: طرح الكمامة القماش بـ5 جنيهات

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس الاثنين ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.. ونستعرض أهم هذه الأخبار:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن نهاية الخونة والإرهابيين هي نفس مصير إعدام الإرهابي هشام عشماوي.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد ابو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، اشاد بإنجازات الرئيس السيسي في مختلف القطاعات على مدار 6 سنوات .





زفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشرى سارة بشأن علاج مصابي فيروس كورونا .





طالب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 التبرع بالدم للحصول على بلازما للحقن ومساعدة المرضى الباقين على سرعة الشفاء.





كشفت وزيرة الصناعة و التجارة نيفين جامع تفاصيل جديدة حول الكمامة القماش التي يجرى تصنيعها بمواصفات معينة.





قال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن هناك 150 محاولة لاكتشاف لقاح أو تطعيم ضد فيروس كورونا.





قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح الكهرباء سيتم غدا، موضحا أنه سيتم استكمال إعادة هيكلة الأسعار نتيجة سعر التكلفة والبيع.





أكد العقيد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال دولة ليبيا، مشيرا إلى أن الميليشيات الموالية لتركيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار.





قال الفنان إيهاب زكي وكيل نقابة المهن التمثيلية، إن الدكتور أشرف زكي بصحة جيدة بعد إجراء عملية له في القلب.



