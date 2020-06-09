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يتبقى اختيار التوقيت المناسب.. برلماني يكشف مصير قانون المحليات.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:55 ص
أحمد السجيني
أحمد السجيني
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إبراهيم القادري
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إننا انتهينا من قانون المحليات، وعند التصديق عليه؛ جاء عدد من الاحزاب والقوى السياسية، وأبدوا اعتراضهم وتحفظهم علي بعض الأمور .

واضاف أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه "الحدث اليوم"، أن حالة التوافق تواجدت بعد ان عقدنا عددا كبيرا من الاجتماعات والحوارات ولكننا توقفنا بسبب انتشار فيروس كورونا .

واوضح أحمد السجيني ، أن ما يتبقى هو اختيار التوقيت المناسب ويجب اخذه في عين الاعتبار .

واستطرد: قانون الادارة المحلية لن يكون بعيدا عن المناقشة في القريب العاجل .

واكمل: أن الدستور الزم هذا البرلمان بإصدار قانون الادارة المحلية.
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