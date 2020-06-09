بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة ريهام أيمن على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
ظهرت ريهام أيمن فى الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون البيج و نسقت معه تى شيرت بسيط لا يحمل أى نقوشات باللون البرتقالى، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الأساور العصرية المتناسقة مع إطلالتها.
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وانتعلت ريهام ايمن حذاء صيفى باللون البيج مما زاد من أناقتها، وارتدت قبعة متناسقة مع ألوان اطلالتها، وقد نالت احدث جلسة تصوير لـ ريهام أيمن اعجاب متابعيها على الانستجرام.
ومن الناحية الجمالية، بدت ريهام أيمن بخصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون البرتقالى المتناسق مع ألوان اطلالتها.