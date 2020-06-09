بعد الإعلان عنه فى الهند.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف Vivo Y50

أعلنت رسميًا اليوم شركة فيفو Vivo الصينية عن هاتفها الجديد Vivo Y50 فى الهند، وذلك بعد أيام قليلة من إدراجه على منصة Flipkart للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، وسيكون متوافرًا فى المتاجر بداية من يوم الأربعاء 10 يونيو.





وبحسب موقع gadgets التقني، يأتى هاتف Vivo Y50 بشاشة قياس 6.53 بوصة، وبدقة +Full HD، وثقب أعلى الزاوية اليسري للشاشة يحتوى على الكاميرا الأمامية.





ويعمل هاتف Vivo Y50 بمعالج قوي من نوع Snapdragon 665 SoC، وواجهة مستخدم Funtouch الخاصة بفيفو مع نظام تشغيل Android 10، وذاكرة داخلية بحجم 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت، ويدعم تقنية شبكات الجيل الرابع فقط.





ويحتوى هاتف Vivo Y50 على كاميرا خلفية رباعية، الأولى بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل للاتساع wide-angle، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل للبورترية portrait ، والرابعة كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.





ويمتلك هاتف Vivo Y50 بطارية قوية سعة 5000 مللي أمبير وبشاحن من نوع Type-C، لا يدعم الشحن السريع، وبلونين الأبيض اللؤلؤي والأزرق الداكن، ومستشعر بصمة تقليدي فى الخلف.



