الجيش الليبي يشن غارات على أهداف للوفاق غرب سرت

كشفت مصادر إلى فضائية العربية السعودية عن شن الجيش الليبي لغارات على عناصر لحكومة الوفاق بمنطقة بونجيم غرب سرت الليبية.





وأكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الميليشيات لم تلتزم بدعوات وقف إطلاق النار، موضحا أن الميليشيات المدعومة من تركيا رفضت إعلان القاهرة رغم الدعم الدولي للمبادرة.





وأعلن المسماري في مؤتمر صحفي اليوم عن دعم جميع الجهود الدولية للحل السياسي في ليبيا، متعهدا بمواصلة قتال التنظيمات الإرهابية والتصدي للغزو التركي.





وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن الطائرات المسيرة التركية فشلت في تحقيق أي دعم جوي للميليشيات بسبب تصدي القوات المسلحة لها، معلنا تدمير رتل تابع للميليشيات كان يحاول التقدم نحو مدينة ترهونة.





وأشار المسماري إلى أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو لاحتلال ليبيا، محملا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية جرائم الحرب التي يتم ارتكابها في ليبيا.