AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

زعيم المعارضة التركية: أردوغان هو المنفذ لـ خطة الشرق الأوسط الكبير.. فيديو

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:35 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
كشف زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، عن الدور الذي يلعبه رجب طيب أردوغان في الخطة الامريكية بشأن الشرق الأوسط الجديد. 

وقال زعيم المعارضة التركية في خطاب هام له إن أردوغان عنصر أساسي في الخطة الأمريكية لتقسيم الشرق الاوسط، وهو ما يظهر في الدور التركي في كل من سوريا وليبيا. 

وطرح أوغلو سؤالا على أردوغان، قائلا له: "من الذي أعطى لك هذا الحق بالمشاركة في هذا التقسيم". 

وأكد أوغلو أن أردوغان هو الذي كوَّن ما يعرف باسم الجيش السوري الحر، على الرغم من أن هذه الفكرة هي أمريكية بالطبع لتقسيم سوريا. 

وطالب زعيم المعارضة من الشعب التركي كبيرا وصغيرا محاسبة أردوغان على الجرائم التي يرتكبها في منطقة الشرق الأوسط. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تركيا.. معركة "الحساء" تشتعل بين أردوغان والمعارضة (تفاصيل كاملة)

زعيم المعارضة التركية: رحيل أردوغان مسألة وقت

المعارضة التركية: عدد العاطلين عن العمل في البلاد تجاوز مليوني شخص بعد أزمة كورونا

ترشيحاتنا

خافوا عليه من كورونا .. انتحار شاب بالحبة السوداء في البحيرة رفض والده خروجه للعمل

وقعوا في بعض .. أيمن نور يغلق قناة الإخواني سامي كمال الدين على يوتيوب

الصحة تكشف تفاصيل الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمى

بسبب كورونا.. حفيدة فريد الأطرش ترد على مهاجمي بقائها في بيروت

العربية: دخول وحدات من الجيش الوطني الليبي إلى حقول النفط بالجنوب

أيام تفصلنا عن كارثة طبيعية بهذا البلد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى لأول سيارة لاند روفر مزيج الـSUV والبيك-أب..صور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مكياج جذاب.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها..شاهد