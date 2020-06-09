زعيم المعارضة التركية: أردوغان هو المنفذ لـ خطة الشرق الأوسط الكبير.. فيديو

كشف زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، عن الدور الذي يلعبه رجب طيب أردوغان في الخطة الامريكية بشأن الشرق الأوسط الجديد.





وقال زعيم المعارضة التركية في خطاب هام له إن أردوغان عنصر أساسي في الخطة الأمريكية لتقسيم الشرق الاوسط، وهو ما يظهر في الدور التركي في كل من سوريا وليبيا.





وطرح أوغلو سؤالا على أردوغان، قائلا له: "من الذي أعطى لك هذا الحق بالمشاركة في هذا التقسيم".





وأكد أوغلو أن أردوغان هو الذي كوَّن ما يعرف باسم الجيش السوري الحر، على الرغم من أن هذه الفكرة هي أمريكية بالطبع لتقسيم سوريا.





وطالب زعيم المعارضة من الشعب التركي كبيرا وصغيرا محاسبة أردوغان على الجرائم التي يرتكبها في منطقة الشرق الأوسط.